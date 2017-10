Posto do Bradesco é pela segunda vez alvo de bandidos em Lagoa do Carro

O posto de atendimento do Banco do Bradesco, localizado na Praça da Soledade, em Lagoa do Carro, foi alvo de bandidos na madrugada desta quarta- feira (04).

Segundo moradores próximos ao local, por volta das 4h20, seis homens chegaram em um veículo e também utilizando uma motocicleta. Com explosivos eles danificaram o único caixa eletrônico do Bradesco e fugiram em seguida. Não foi informado se os assaltantes conseguiram levar dinheiro.

Um veículo modelo Honda Classic, cor prata, de placa KHL 4196, foi abandonado na PE90 que dá acesso a Lagoa do Carro. Segundo a Polícia poderá pertencer aos assaltantes. Ainda em frente ao posto de atendimento foi encontrada uma mochila vazia que provavelmente pertencia aos bandidos. A Polícia Militar isolou a área e aguarda a chegada dos peritos.

Esta foi a quarta vez que Lagoa do Carro foi alvo de explosões de caixas eletrônicos, ainda este ano. A última foi a este mesmo posto do Bradesco, no mês de Abril. No dia 02 de março o alvo foi o posto do Banco do Brasil. No dia 04 de janeiro a investida foi no prédio da prefeitura onde funcionam dois terminais da Caixa Econômica Federal.

Os serviços bancários ainda não foram retomados nessas agências. Os clientes precisam recorrer às casas lotéricas e Correios para garantirem os atendimentos.