Prefeitos se reúnem para avaliar crise financeira das cidades da Mata Norte e Agreste

Os prefeitos da Mata Norte e do Agreste Setentrional se reúnem nesta sexta- feira (17), em Carpina, para debaterem a crise financeira enfrentada pelos municípios. Entre as possíveis saídas para as medidas drásticas que poderão ser tomadas pelos gestores, estão à demissão de funcionários, redução dos serviços prestados à população e ainda as gratificações para enxugar a folha de pagamento.

O encontro acontece, a partir das 10hs, na sede do Consórcio dos Municípios da Mata Norte e do Agreste Setentrional (COMANAS), localizado no Bairro Novo, em Carpina. A situação é crítica e existe a possibilidade do não pagamento do 13º salário dos servidores por parte de alguns municípios, em que os prefeitos não dispõem de dinheiro em caixa.

Os cortes atingem cargos comissionados, contratados e temporários de diversas áreas. Na reunião cada gestor apresentará um panorama da realidade financeira e as medidas que serão adotadas.