Carpina inicia curso de empreendedorismo e manipulação de alimentos

Em Carpina, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deu início as aulas do Curso de Gestão de Negócios em Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, uma parceria entre a Prefeitura, Sebrae e Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação de Pernambuco (Sempetq). A iniciativa está dentro das ações do Projeto de Incentivo ao Desenvolvimento do Empreendedor Individual e do Autônomo (IDEIA), do Governo Estadual.

A Instrutora e Consultora de Marketing e Vendas do Sebrae, Edinaura Barbosa, é uma das professoras e sabe quão importante é fazer um upgrade de conhecimento na área. “Nossa missão é passar competitividade, perenidade, sobrevivência e evolução para os alunos presentes neste curso. Estou achando perfeito, porque favorece empregabilidade para essas pessoas que querem realizar seus sonhos”, disse.

Perla Vanessa, moradora do Bairro Santo Antônio, trabalha com venda de doces e salgados, e é a primeira vez que realiza um curso voltado a empreendedorismo na alimentação. “Eu estou aprendendo muito. Sou uma microempresária e não vou faltar uma aula, porque é superinteressante para minha vida profissional”, afirmou.

Os alunos são capacitados em segurança alimentar, processo de elaboração dos alimentos, armazenamento e conservação, manejo de resíduos, normas para profissionais da alimentação, limpeza e sanificação de utensílios e equipamentos, entre outros conceitos e práticas que venham melhorar o desempenho de seu negócio. O curso é realizado na Escola Municipal Nova Santa Cruz, bairro de Santo Antônio, três noites por semana: na terça, quarta e quinta-feira, sempre a partir das 18h.