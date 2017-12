Prefeitura de Aliança realiza concurso público

A Prefeitura Municipal de Aliança está com as inscrições abertas para o Concurso Público para vagas na área administrativa. A organizadora do certame é a CONSULPAM. As inscrições seguem até o dia 1º de janeiro . Há vagas para cargos nos níveis de ensino fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 937,00 até R$ 8.000,00. As provas serão realizadas no dia 25 de fevereiro de 2018.

O valor da taxa de inscrição para os cargos de Nível Fundamental e alfabetizado é de R$ 28,66, para os cargos de Nível Médio/Técnico é de R$ 34,00. 1.1.3 e para os cargos de Nível Superior é de R$ 47,33. Acrescido ao valor de cada inscrição terá a taxa de R$ 5,90 relativa às custas das tarifas bancárias cobradas pelo banco para geração, compensação e baixa de cada boleto. 1.3. O pagamento da inscrição somente poderá ser feito através de boleto bancário gerado no site www.consulpam.com.br, no período das inscrições.

Acesse o site da CONSULPAM e consulte o edital e faça a inscrição através do http://www.consulpam.com.br/index.php?menu=concursos&acao=ver&id=97