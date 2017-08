Prefeitura de Belo Jardim convoca artistas locais para cadastramento

A Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos da Prefeitura de Belo Jardim está convocando os artistas do município para um cadastramento. O objetivo da ação é identificar as expressões artísticas na cidade e na zona rural. Os artistas cadastrados poderão participar de eventos culturais organizados pelo município, como festivais, shows, palestras e exposições.

Devem se cadastrar: cantores, bandas, músicos, artistas plásticos, artesãos, pintores e dançarinos. Além destes, também devem realizar o cadastramento os representantes de movimentos culturais tradicionais, como caboclinho, bumba meu boi, blocos carnavalescos e quadrilhas.

De acordo com o secretário de Cultura Turismo e Eventos, Sílvio Romero, o cadastro irá facilitar a contratação de artistas locais para os eventos da Prefeitura. “Teremos um arquivo com quem faz algum tipo de arte na cidade. Saberemos onde estão os artistas do nosso município e poderemos incluí-los nas nossas atividades culturais. É muito importante que o artista faça seu cadastro”, explica.

O cadastramento está sendo realizado, de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, na sede da secretaria, que fica na Rua Coronel Antônio Marinho, número 260, no Bairro Boa Vista (próximo ao Samu). Os artistas precisam levar um documento de identificação.