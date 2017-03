Prefeitura de Carpina lança Programa Saúde na Escola

Nesta terça-feira (21), a Prefeitura de Carpina lançou o Programa Saúde na Escola (PSE). Durante o ano letivo, alunos da rede pública municipal de ensino receberão a visita de profissionais de saúde, prestando orientações sobre diversos assuntos como uso de drogas, saúde coletiva, saúde da mulher, higiene pessoal, entre outros.

O programa é uma parceria entre a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação do Carpina. A primeira ação foi realizada nas escolas municipais Maria Anunciada e Dr. Irineu Pontes. Uma equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) ofereceu palestras e atividades educativas para os estudantes, sob o tema: Riscos e danos do uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas.