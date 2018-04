Prefeitura de Carpina realiza abertura dos Jogos Escolares 2018

Em Carpina, o Ginásio Poliesportivo Josimar Honório ficou lotado na abertura da 59ª edição dos Jogos Escolares de Pernambuco (JEPS), fase municipal, realizada nesta terça-feira (24). Equipes da rede pública e privada de ensino se apresentaram durante o evento, divididas nas categorias fraldinha, pré-mirim, mirim e infantil, nas modalidades de vôlei, futebol, futsal e fut-7.

O Prefeito Manuel Botafogo recebeu os alunos com muito entusiasmo e disse ver um futuro brilhante para os jovens. “Quem sabe daqui sairão jogadores profissionais que vão levar Carpina para os pódios do mundo inteiro. Esse é um evento em que os jovens atletas vão poder mostrar seu talento, sua garra e todo o esforço que eles e os professores tiveram durante a preparação”, falou o gestor.

A disputa seguirá até o dia 15 de maio, no ginásio municipal, campinhos de futebol e no Estádio Municipal do Carpina. Ao todo, 78 equipes de 22 escolas se inscreveram para o torneio, número maior que do ano anterior. Para a Secretária Municipal de Educação, Milca Maria, esta é uma oportunidade de confraternização entre a rede de ensino carpinense. “Estamos vivenciando um momento de amizade e compartilhamento de experiências entre os alunos, quando as duas redes, privada e municipal, se juntam para um só propósito, que é levar nossa cidade até as próximas fases do JEPs“, disse Milca.

Além da entrada das equipes houve a tradicional corrida da tocha, onde um dos atletas acendeu a chama dando por aberto os jogos. Os vencedores de cada modalidade irão disputar a fase regional, que terá início no dia 8 de junho, na cidade de Vicência.