Prefeitura do Carpina dá início a Campanha de Combate ao Sarampo e Poliomielite

A Prefeitura do Carpina está engajada na Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo. Até o dia 31 de agosto todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão mobilizadas em prol da erradicação destes vírus. A meta é imunizar crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 anos, público mais suscetível a complicações de ambas as doenças. Adultos com até 29 anos, que não tiverem completado o processo de vacinação na infância, irão receber duas doses da Tríplice Viral e adultos com idade entre 30 e 49 anos irão receber apenas uma dose da vacina.