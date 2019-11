Prefeitura do Carpina oferece Curso de Artesanato em Couro

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Carpina (SEDES), através da Coordenadoria da Mulher, está com inscrições abertas para o Curso de Artesanato em Couro e Pele. As inscrições devem ser feitas de 05 a 13 de novembro, no CRAS do Bairro de Santo Antônio, que fica na Av. Assis Chateaubriand, em frente ao Colégio Educarte.

As oficinas são uma parceria entre a Prefeitura do Carpina (PMC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). As aulas acontecerão no período de 02 a 06 de dezembro, também no CRAS Santo Antônio. O curso é gratuito, com direito a certificado de capacitação.