A Polícia Militar conseguiu conter, por volta das 23hs desta segunda- feira (11), um princípio de rebelião na cadeia pública de Carpina.

Segundo informações seis presos começaram o motim ateando fogo em colchões e lençóis e batendo nas grades das celas. Eles protestavam contra o chaveiro da cadeia, alegando que favorecia a determinados detentos.

A Polícia Militar foi acionada e de acordo com o Tenente Ramos, comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar, equipes do BOPE e do GATI estiveram no local. Os seis presos que iniciaram o princípio de rebelião foram transferidos para o Presídio de Limoeiro. Foi realizada uma vistoria nas celas e foram encontrados três aparelhos celular e uma faca peixeira. Atualmente a cadeia pública de Carpina tem 17 detentos.