Prisão por porte ilegal de arma de fogo em Tracunhaém

Policiais Militares, da equipe Malhas da Lei AIS11-2° BPM, nesta terça- feira (30), por volta das 14h30, quando realizavam diligências na cidade Tracunhaém avistaram um homem em via pública em atitude suspeita. Ao perceber o policiamento o mesmo tentou fugir pulando muros de residências.

No entanto, o policiamento conseguiu prender Charlle Muniz da Silva, 23 anos. Ele confessou que portava em sua casa uma arma para sua proteção pessoal. Ele foi conduzido até a sua residência e no local foi localizado um revolver cal. 38 municiado com seis munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão e o mesmo juntamente com o material apreendido foram conduzidos ate a Delegacia de Polícia de Tracunhaém. No local, Charlle Muniz foi autuado em flagrante delito pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e resistência.