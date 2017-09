Através da Operação “Crack” policiais militares do 2° BPM prenderam na tarde de quinta- feira (14) no Loteamento Pedregulho, Alto da Santa, Nazaré da Mata, Guilherme Francisco da Silva, 19 anos, por tráfico de drogas.

Segundo informações do Boletim Policial com o envolvido foram apreendidos 30 big-bigs de maconha, 43 pedras de crack e R$63,00 em espécie. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Nazaré da Mata para serem tomadas as medidas cabíveis.