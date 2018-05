Programa de Aquisição de Alimentos beneficiará produtores de Limoeiro

O Escritório Local do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), vinculado à Secretaria de Agricultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Limoeiro, dá início à implementação do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos.

A ação beneficia diretamente 70 agricultores e agricultoras de base familiar, além de fornecer alimentos a mais de mil pessoas entre crianças, jovens e idosos, que recebem os produtos através de refeições nas creches e escolas e instituições filantrópicas do município.

Produtos como macaxeira,feijão, milho, jerimum, batata doce e bolos são entregues para serem doados a instituições cadastradas, produtos de excelente qualidade, sem o uso de defensivos químicos, garantido mais saúde aos consumidores. “Graças a este programa, estamos conseguindo vender nossa produção de batata doce e macaxeira o ano todo, recebo assistência do técnico do IPA e tenho a compra garantida” , relata o agricultor , José Bezerra

“O sucesso do programa possibilita sustentação as atividades da agricultura familiar no município, promovendo novas perspectivas de comercialização, investimos 215 mil reais na compra dos produtos, prestamos assistência técnica continua aos agricultores, alem de viabilizarmos um espaço para a Central de Recebimento dos Produtos, estamos gerando riquezas, valores e estimulando o desenvolvimento local”, garante o gerente regional do IPA Denny Lapenda.