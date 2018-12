Projeto Azougue realiza Encontro de Mestres e Poetas, em Tracunhaém

O Projeto Azougue realiza, neste domingo (16), a partir das 16h, na Praça José Ismael do Prado (Rua Professora Ana Vaz de Andrade, 48 – Tracunhaém|PE, em frente ao Hamburgão do Lula) o Encontro de Mestres e Poetas da Mata Norte. Este ano, o evento contará com a parceria do Som na Rural, que será palco do Encontro de vinte Mestres e Mestras de Maracatu. A abertura da festa ficará por conta do show do coquista e artesão Mano de Baé, de Tracunhaém, e terá ainda a apresentação do Maracatu Rural Águia Formosa e o Mestre Felype Silva. O Encontro é gratuito e integra o Projeto de Manutenção do Maracatu Rural Águia Formosa, que conta com Incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE).

Idealizado pelo Mestre Edmilson Honório, poeta, cirandeiro e atual presidente do Maracatu Águia Formosa, o Encontro de Mestres e Poetas da Mata Norte é realizado desde 2001. Nos últimos anos, o evento foi reformulado e tem se destacado por ser uma ação de valorização e fomento dos Mestres e Mestras do Maracatu Rural. Nesta edição, a ação muda de formato, deixa de ser uma competição, e passa a ser uma celebração da poesia viva do Maracatu Rural. Vinte Mestres e Mestras de diferentes gerações participam do evento: Zé Joaquim, Anderson, Bi, Fernanda, André de Lica, Letinho, Nêgo Ouro, Edmilson, João, Mestre Kako, Mestre Luciano, Dedé Vieira, Adriano, Erino, Carlos Antônio, Mestre Guilherme, Anderson Silva, Gilregis, Pedrinho e Maciel Salú.

“O Encontro de Mestres e Poetas da Mata Norte é um espaço de celebração. Apesar de ter caminhado nos últimos anos no formato de competição, onde eram premiados os três primeiros colocados da disputa, sentimos a necessidade de mudar o formato para desconstruir essa cultura de competição entre os Mestres e os grupos. Acreditamos que a união, o clima de festa e encontro enriquecem nossa cultura e auxilia na perpetuação e manutenção desse folguedo e da nossa Cultura Popular”, destaca Maciel Salú, idealizador e coordenador do Projeto Azougue.

O Encontro encerra as atividades da edição 2018 do Projeto de Manutenção do Maracatu Rural Águia Formosa, que desde 2015 realiza ações de valorização, difusão e fomento dos Mestres(as), saberes e fazeres da Cultura Popular, com destaque para o Maracatu Rural. Apenas este ano o projeto realizou as oficinas de Rabeca e de Confecção de adereços de Maracatu, o curso de Teoria Musical – estimulando a formação da nova geração de Músicos, a Sambada de Maracatu e a Roda de diálogo com o tema “Brincando com os mestres – uma vivência com quem faz do brinquedo sua missão”.

As ações demonstram a participação positiva do Maracatu Rural Águia Formosa ao atuar de maneira direta na vida de seus integrantes e da comunidade. “O Projeto Azougue tem como missão trabalhar pelo patrimônio cultural imaterial de Pernambuco, que atravessa séculos, e busca estimular o envolvimento das novas gerações, ao mesmo passo que valoriza os Mestres e Mestras mais antigos, pois são eles que detêm a sabedoria e o conhecimento das nossas tradições culturais”, conta Maciel Salú.

Incentivo Funcultura – O projeto Maracatu Rural Águia Formosa | Manutenção integra as ações da terceira edição Projeto Azougue e trata diretamente da manutenção e estruturação do Águia Formosa como entidade cultural. A inciativa faz referência à atuação do grupo como organismo social atuante na Zona da Mata Norte de Pernambuco. A manutenção do Maracatu Rural Águia Formosa conta com Incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE), através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e Governo de Pernambuco.