Projetos de educação ambiental em Lagoa do Carro e Chã de Alegria são destaques na ALEPE

O Projeto Rondon, idealizado na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, foi criado com a finalidade de promover mais integração entre as diversas regiões do Brasil. Sua concepção foi baseada na ideia de fazer a juventude universitária conhecer a realidade brasileira e participar do processo de desenvolvimento do País. Em 2017, a iniciativa comemora 50 anos de existência e, para lembrar o aniversário, a Assembleia Legislativa realizou, nesta terça (19), uma Reunião Solene. A iniciativa partiu do deputado Eduíno Brito (PP).

Desde a sua criação, em 1967, o Projeto Rondon contou com a participação de mais de 400 mil universitários, que visitaram as diversas regiões brasileiras, verificando a problemática do desenvolvimento nacional. A ação chegou a ser extinta em 1989, mas, no ano seguinte, foi criada a Associação Nacional dos Rondonistas, reconhecida pelo Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Em 2005, porém, o Governo Federal recriou o Projeto Rondon, dessa vez com o objetivo de defender o meio ambiente.

O deputado Zé Maurício (PP), que presidiu a cerimônia, destacou que, em comemoração aos 50 anos da iniciativa, está sendo realizado em Pernambuco um trabalho de arborização e educação ambiental nos municípios de Lagoa do Carro e Chã de Alegria (Mata Norte). Segundo o parlamentar, a ação tem como meta a implantação de sementeiras municipais, formação de rondonistas juvenis e de brigadas ecológicas. “Parabenizo o esforço e a dedicação dos milhares de participantes a um compromisso social tão nobre”, ressaltou.

Na opinião de Eduíno Brito, o Rondon pode servir de inspiração para outras ações. “Acredito que, baseado num projeto como esse, antes de se estimular o intercâmbio internacional, deveria se incentivar uma incursão pelo País”, pontuou.

O presidente do Projeto no Estado, Dário Ferreira, recebeu uma placa comemorativa da Assembleia. Ele destacou o trabalho que vem sendo feito em Pernambuco. “Estamos focando nossas ações num projeto de arborização e educação ambiental. Nossa expectativa é que, até o final deste ano, a gente consiga atingir mais 10 municípios na mesma região”, frisou.