Projeto Recita Mata Norte chega a Buenos Aires 

Visando fortalecer o conhecimento de Literatura na região, o Recita Mata Norte caminha por diferentes espaços, exaltando produções e escritores locais, divulgando seus trabalhos e estimulando o habito de leitura, clubes de leitura e recitais em escolas públicas, bibliotecas e outras instituições de ensino. Hoje a programação acontece na Escola Estadual de Referência em Ensino Médio Jaime Coelho, no município de Buenos Aires.

Na primeira edição em 2016, incentivada pelo Funcultura, o projeto passou por 12 municípios, realizando 16 ações para um público que totalizou, aproximadamente, 1200 pessoas. Dessa forma, o Recita vem se tornando o principal difusor de literatura contemporânea da Mata Norte, tornando público o trabalho de selos editoriais independentes da região.

Nesta segunda edição, o Recita Mata Norte Ano II – Andanças Literárias, contempla outros 6 municípios da Zona da Mata que ficaram de fora da edição anterior: Vicência, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Timbaúba, Camutanga e Buenos Aires. Dessa forma, passa por toda a Mata Norte, além de municípios da Mata Sul e Agreste, sendo elas: Vitória de Santo Antão, Chã Grande, Glória do Goitá, Limoeiro e São Vicente Ferrer.

Com duração de 2hs de atividade, a ação do Recita é dividida em três momentos: bate-papo com os escritores, recital e distribuição de livretos produzidos pela Editora Porta Aberta e VÃO – Edições e Publicações Independentes.

Participam desta edição: Ademauro Coutinho (Goiana), André Pina (Carpina), Cris Souza (Carpina), Endreson Ribeiro (Nazaré da Mata), Enoo Miranda (Nazaré da Mata), Ezter Liu (Carpina), Geisiara Lima (Timbaúba), Philippe Wollney (Goiana), Sandro Gonzaga (Goiana), Thalita Medeiros (Goiana), Wander Shirukaya (Itambé) e Wilemberg Gonçalves (Nazaré da Mata).

Os poetas participantes do Recita Mata Norte, vêm publicando os seus trabalhos de maneira independente, em livretos, zines, em livros artesanais, livros cartoneras, seja como publicações individuais e/ou coletivas. Entre eles, destacam-se os premiados do Prêmio Pernambuco de Literatura: Wander Shirukaya (Itambé) com o seu romance “Ascensão e Queda”, grande vencedor em 2014; Philippe Wollney (Goiana), com o livro “Ruinosas Ruminâncias”, premiado no IV Prêmio Pernambuco de Literatura 2016, e Enoo Miranda, com o poemário “Chã” e Ezter Liu, a grande vencedora, com o livro de contos “Das Tripas Coração”, contemplados neste ano de 2018.

AGENDA- No roteiro do Recita Mata Norte, estão a EREM Jornalista Jader de Andrade, de Timbaúba, e a EREM Pedro Tavares, de Camutanga, no último dia 09 de outubro. Integram ainda a lista a EREM João Batista de Vasconcelos, de Chã Grande, no dia 16. Depois, o grupo segue para a EREM Tristão Ferreira Bessa, de Lagoa de Itaenga, dia 05 de novembro e o itinerário segue na Escola Professor João Barbosa de Almeida, e no Centro de Pesquisa e Biblioteca Pública Dr. Aluísio Inojos, ambos em São Vivente Ferrer, na data 08 de novembro.