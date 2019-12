PSL de Bivar está fora da base do governo

O presidente nacional do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), afirmou nesta quarta-feira (11/04), que a legenda está fora da base aliada do governo no Congresso. No entanto, o deputado diz que o partido continuará votando a favor das reformas que o país precisa.

“Nossa situação é ajudar as reformas. Esse é nosso enfoque. Os sentimentos pessoais estão fora de qualquer discussão”, disse.

O congressista alfinetou o presidente Jair Bolsonaro, por ter adotou uma postura corporativista ao longo de seus vários mandatos no Congresso, mas fez um discurso liberal na eleição presidencial, para dizer que o partido estará a favor de reformas.

“Somos liberais. Não aproveitamos uma janela liberal do mundo para vencer as eleições, somos liberais há anos”, disse, sem citar o presidente, agora seu desafeto político.

Bivar reforçou que, apesar dessa postura, não haverá alinhamento automático ao governo. “O PSL está sempre de acordo com suas convicções. Fizemos campanha, elegemos vários deputados dentro dessa linha”, comentou.

Ele evitou responder a declaração de Bolsonaro nesta quarta-feira, que afirmou que está cheio de “traíras” no PSL. “Cada um tem seu sentimento, realmente não li”, desconversou.

De acordo com o presidente do PSL, a sigla não pedirá o mandato de nenhum dos parlamentares suspensos na Justiça, mas os suplentes têm o direito legítimo de ingressarem com ações para requererem a vaga de titular.

Fonte: Valor Econômico

Foto: Câmara Federal