Ramos Silva recebe homenagem na Feira do Empreendedor da FALUB

O jornalista Ramos Silva, presidente do Jornal Voz do Planalto, recebeu na noite de quinta- feira (29) uma homenagem da Equipe Superação, na XIX Feira do Empreendedor da Faculdade Luso- Brasileira,em Carpina.

Na ocasião, a líder do grupo Joseany Vallér entregou ao comunicador um certificado e um trofeu em reconhecimento ao incentivo do Jornal Voz do Planalto a educação em Carpina e a sua contribuição para a equipe Superação.

“Ficamos felizes em receber mais uma homenagem, mas sobretudo por nossa responsabilidade social com o desenvolvimento de Carpina ser reconhecida. Acreditamos que a educação é um dos pilares para a contribuição de uma sociedade mais igualitária e desenvolvida. Parabenizamos a FALUB pela inciativa da Feira do Empreendedor e a equipe Superação pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo desde o ano passado”, ressalta Ramos Silva.

A XIX Feira do Empreendedor da FALUB foi realizada no período de 28 a 30 de novembro com a exposição dos trabalhos dos alunos da instituição. A equipe Superação está representando a Mattos Academia, localizada em Carpina, e apresenta as informações sobre a formação da empresa e os serviços oferecidos.