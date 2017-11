Rede Estadual inicia matrícula para ano letivo de 2018

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Educação, inicia seu processo de matrículas da Rede Estadual de Ensino para o ano de 2018. O cadastro escolar terá início nesta quinta-feira (16 de novembro), a partir das 7h, exclusivamente pelo endereço eletrônico: www.matricularapida.pe.gov.br e segue até o dia 30 de dezembro. São mais de 175 mil vagas ofertadas para estudantes novatos em toda a Rede, para os ensinos fundamental e médio.

Do dia 02 a 17 de janeiro, ocorre a efetivação do cadastro, que deverá ser realiza diretamente nas escolas. Para a confirmação da matrícula dos estudantes, os pais e/ou responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: número da inscrição online, cópia da certidão de nascimento, comprovante de escolaridade, 01 foto 3×4 recente, comprovante de residência com CEP, Documento de Transferência, cópia da carteira de vacinação, comprovante de tipo sanguíneo e fator RH.

Os estudantes já matriculados na Rede Estadual terão automaticamente suas vagas confirmadas. Das mais de 175 mil vagas ofertadas, 93.167 estudantes oriundos da rede municipal também já estão com suas matrículas reservadas, ou seja, não precisarão participar deste processo na internet, pois já estão automaticamente matriculados na Rede Estadual. As vagas remanescentes para estudantes novatos na Rede Estadual totalizam 82.080, sendo 16.987 na capital, 18.671 na Região Metropolitana e 46.422 no interior. Destas, 32.266 são para o ensino fundamental, incluindo anos iniciais e finais; e 49.814 para o ensino médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Apenas nas Escolas de Referência em Ensino Médio (Erem) serão ofertadas 10.056 vagas, sendo 3.342 na RMR e 6.714 no interior do Estado. O processo de ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais (ETE) é diferente do cadastro escolar, feito mediante teste de seleção. Inclusive, as inscrições para o ano letivo 2018 das ETE encerraram no último dia 12.

O serviço de atendimento telefônico continuará disponível apenas para dúvidas e informações: 0800 286 0086, das 7h às 21h, de segunda a sábado, durante os meses de novembro e dezembro. “O mais importante neste processo é garantirmos vagas para todos os estudantes que desejem se matricular na nossa rede e não deixar nenhum jovem com idade escolar fora da escola”, destaca o secretário estadual de Educação, Fred Amancio.

Ao iniciar o cadastro, as informações deverão ser preenchidas até o final, pelo pai ou responsável, ou mesmo pelo próprio estudante, quando maior de 18 anos. São solicitadas informações como nome completo, data de nascimento, escola de origem, escola que pretende estudar com série e turno, além de nome do responsável com endereço e telefone para contato. Ao final, será gerado um protocolo que é a confirmação da matrícula realizada e que deve ser anotado e/ou impresso. Posteriormente, com este número de protocolo, o estudante se dirige à escola que se matriculou para entregar os documentos necessários.

Para auxiliar o acesso ao sistema, um conjunto de escolas que têm laboratórios de informática com internet estará acessível para a comunidade escolar que não tem acesso à internet poder realizar a matrícula. O início do ano letivo está previsto para 05 de fevereiro de 2018. A Rede Estadual possui 1.057 escolas distribuídas por todos os municípios de Pernambuco e atende aproximadamente 603 mil estudantes matriculados.