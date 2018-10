O Rotary Club de Carpina realiza no próximo dia 27 de outubro o evento Um dia de Rotary, na Praça Joaquim Nabuco, no centro de Carpina, no horário das 8h as 13hs

O objetivo é divulgar a imagem pública do Rotary Internacional, trabalhar projetos pontuais do Rotary Club de Carpina e oferecer alguns sérvios a população carpinense.