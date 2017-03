Sebrae lança programa para a Mata Norte

A unidade Mata Norte do Sebrae em Pernambuco lança, na próxima terça-feira (14), o Programa Líder – Formação de Liderança para o Desenvolvimento Regional. A iniciativa tem o objetivo de reunir os municípios da Zona da Mata Norte do estado em torno de um projeto estratégico e integrado de desenvolvimento econômico, a partir dos pequenos negócios. O evento, direcionado para gestores públicos, empresários e representantes do terceiro setor acontece às 9h, no Uno Hotel, Bairro de São José, Carpina. Estarão presentes na ocasião o presidente do conselho deliberativo (CDE) do Sebrae, Josias Albuquerque, e o vice-governador de Pernambuco e secretário de Desenvolvimento Econômico, Raul Henry.

A metodologia Líder, implantada inicialmente no Sul do país, tem o intuito de fortalecer parcerias na área pública e privada. Ainda em outubro de 2016, a cidade de Goiana, na Mata Norte, recebeu o seminário Desenvolvimento Territorial e Cooperação, que forneceu as bases para a formatação do Líder na região. Podem participar do lançamento as lideranças dos municípios atendidos pela unidade.

Para o gerente da Unidade Mata Norte do Sebrae/PE, Leonardo Carolino, os investimentos estão muito pulverizados nos municípios e não são capazes de produzir desenvolvimento da forma como estão postos. “É preciso ter essa visão integrada e estratégica para sanar os problemas da região. Nós sabemos que investir na competitividade dos pequenos negócios nessa região vai ser melhor para todo mundo. Agora é preciso cooperação entre as cidades para isso acontecer”, explica Carolino.

A partir desse lançamento até maio, a unidade Mata Norte do Sebrae/PE trabalha na sensibilização e formação de um grupo de trabalho. A expectativa é reunir, no mínimo, 45 lideranças de toda região para dar início aos encontros do programa. Em oito reuniões mensais, os participantes definirão uma agenda que relacione as principais dificuldades da Mata Norte e ofereça soluções integradas. Dessa maneira, entidades de incentivo, instituições financeiras e o próprio governo do Estado poderão atuar com maior efetividade.

Com um forte potencial para o comércio, agronegócio, economia criativa, turismo e a recente instalação de indústrias de grande porte, o Sebrae enxerga na Mata Norte qualidades a serem exploradas a partir dessa cooperação intermunicipal. “A proposição de metas de desenvolvimento nos ajudará a evoluir realisticamente, baseados em números. Depois do projeto pronto, teremos mais cinco encontros de monitoramento para garantir a eficácia da nossa estratégia”, conta o gerente do Sebrae na Mata Norte.