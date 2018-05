Secretaria de Saúde confirma morte pelo vírus H1N1 em Carpina

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais três novas mortes de pacientes com o vírus da influenza em Pernambuco, em 2018

Entre as vítimas está o primeiro caso registrado na Mata Norte de Pernambuco. Os exames constataram a presença do vírus H1N1 em um bebê, com um mês de vida, que morreu em Carpina, no último dia 13 de abril, mas só foi confirmado nesta quarta- feira (16), através do resultado dos exames.

Foram registradas seis mortes pelo vírus H1N1 em Pernambuco em 2018. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde abrange os casos registrados de janeiro de 2018 até o dia 5 de maio.