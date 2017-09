Secretaria Municipal de Saúde realiza encontros alusivos ao Setembro Amarelo

Nesta quarta-feira (20), a Secretaria Municipal de Saúde de Carpina promoveu encontros alusivos ao Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção do suicídio. Foram realizadas palestras e atividades lúdicas, desenvolvidas por psicólogos com usuários do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) e alunos da Escola Municipal Pio X.

Para a Coordenadora de Saúde Mental, Juliana Peres, a melhor forma de prevenir o suicídio e doenças que tornam o indivíduo suscetível a ele, como a depressão, é identificar o problema e rapidamente iniciar o tratamento psicológico adequado.

“Já temos casos identificados em nosso município, principalmente de adolescentes que tentaram o suicídio, mas não chegaram à morte. Eles são encaminhados para uma das unidades do CAPS para tratamento, para Unidade Mista ou no posto de saúde. Estamos aqui para fortalecer e articular os pacientes que precisem de cuidados mentais”, disse Juliana.

Joselita Ana, moradora do Bairro de Jardim Neópolis, é uma das usuárias do CAPS e ressaltou a mudança de vida após dar início ao tratamento. “Aqui no centro, pra mim, está sendo muito bom. É onde encontro o apoio que preciso. Eles já são pessoas muito importantes para nossas vidas”, afirmou emocionada.

Em Carpina, as ações do Setembro Amarelo seguem até o próximo dia 28 com palestras em escolas municipais e estaduais. No dia 29, encerrando os encontros, será realizado o 1º Simpósio Sobre Suicídio do Carpina, às 8h no auditório da prefeitura.