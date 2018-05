Secretário de Saúde reúne hospitais com foco na manutenção da assistência à população

Na manhã da última segunda-feira (28), o secretário estadual de Saúde, Iran Costa, reuniu, na sede da Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE), os diretores das 6 grandes emergências do Estado (hospitais da Restauração, Getúlio Vargas, Agamenon Magalhães, Barão de Lucena, Otávio de Freitas e Regional do Agreste), além do Hemope e complexo hospitalar da Universidade de Pernambuco (UPE). O objetivo do encontro foi apresentar as ações do Governo de Pernambuco para garantir o funcionamento dos serviços essenciais à população em meio à paralisação nacional dos caminhoneiros, além de ouvir as demandas das unidades para assegurar a manutenção das atividades dentro da normalidade. No início da tarde, será a vez de reunir as unidades do Interior do Estado, por meio de webconferência.

Neste momento, após garantir o abastecimento de combustível dos geradores, ambulâncias e veículos que prestam serviços essenciais às unidades de saúde e também o abastecimento de insumos, as ações da SES-PE são no sentido de viabilizar a troca de plantões nas unidades de saúde.

“Através da determinação do governador Paulo Câmara, o Governo do Estado conseguiu assegurar, nesta segunda-feira, toda a frota de transporte público na Região Metropolitana do Recife. Alguns postos também já contam com combustível em suas bombas. Além disso, já orientamos todas as unidades ligadas à rede estadual de Saúde, bem como as Gerências Regionais de Saúde, a trabalhar com responsabilidade para garantir a integridade dos profissionais de Saúde e a troca de plantões”, ressaltou Iran Costa.

Após a implantação, na última quinta-feira (24), pelo governador Paulo Câmara, do Gabinete de Gerenciamento de Crise, cargas de combustível foram liberadas do Porto de Suape, suprindo as demandas de ambulâncias de hospitais, do Samu, carros para transporte de pacientes, alimentação, gás hospitalar, home care e gás de cozinha para hospitais, lavanderias, carros de lixo hospitalar e carros municipais que trabalham para o SUS. Graças aos esforços do Governo de Pernambuco, também foram liberados caminhões carregados de insumos hospitalares, que se encontravam retidos em vários pontos de bloqueio.

“Por determinação e priorização do governador Paulo Câmara, não tivemos maiores problemas nas nossas unidades de saúde, seja no Recife ou no interior”, destacou o secretário estadual de Saúde, que ainda ressaltou o monitoramento permanente da Secretaria de Saúde. “Continuamos mantendo o foco no monitoramento da rede de saúde e na adoção de medidas efetivas para atender as demandas que surgirem e, assim, minimizar os efeitos dessa crise de abastecimento, que é nacional”.

HEMOPE – Mesmo com os problemas de mobilidade que a população vem enfrentando, o espírito de solidariedade dos pernambucanos vem se sobressaindo. O Hemope registrou nos últimos dias um fluxo de doares considerado bom pela direção do hemocentro. Apenas no sábado (26), por exemplo, cerca de 350 pessoas procuraram o Hemope. Ainda assim, a instituição continua convocando aqueles que tenham condições de chegar para exercer esse ato de cidadania. Os níveis de três tipos sanguíneos continuam com estoque crítico: A positivo, A negativo e O positivo. O ato da doação é indispensável para que continue sendo possível garantir a realização de cirurgias na rede de saúde, pública e privada.