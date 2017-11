Na contramão da violência, seis municípios de Pernambuco não registraram homicídios neste ano. Todas as cidades estão localizadas no Agreste e no Sertão, além do Arquipélago de Fernando de Noronha.

São eles: Cumaru, Noronha, Iguaraci, Ingazeira, Quixaba e Salgadinho.

As estatísticas são referentes ao período de janeiro a setembro deste ano de 2017, já que o balanço de homicídios em outubro só será divulgado no dia 15 pela Secretaria de Defesa Social.

Nos nove primeiros meses, 4.145 assassinatos foram registrados no Estado. Um aumento de 31,5% em relação ao mesmo período de 2016.

*Ronda JC