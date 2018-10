Semana da Juventude será realizada em Carpina

De 22 a 26 de outubro, a Prefeitura do Carpina realizará a 2ª edição da Semana Municipal da Juventude. A ação é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), através da Coordenação Municipal da Juventude. Serão diversas atividades voltadas aos jovens carpinenses, desde ações de cidadania, saúde e educação.

Na segunda-feira (22), será realizado um Mutirão para emissão de ID Jovem, na Escola João Cavalcanti Petribú, pela manhã, e na Escola Ernesto Ribeiro, no período da tarde. Na terça-feira (23), por volta das 7h, a coordenação dará início ao Encontro Municipal de Estudantes, no auditório da Ação Paroquial. Na quarta (24), às 7h, a ação em saúde “Juventude e Vida” oferecerá testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite, palestras e orientações, na Casa das Juventudes.

Também haverá, na quinta-feira (25), a partir das 7h30, no auditório da prefeitura, a apresentação do filme Menina de Barro, uma produção brasileira que recebeu diversos prêmios, inclusive o prêmio Petrobrás de Distribuição. O encerramento será na sexta (26), na Praça Joaquim Nabuco, no Centro da Cidade, com uma exposição dos trabalhos realizados na Casa das Juventudes, às 8h, e a “Sexta Cultural” trazendo apresentações de dança, canto e teatro, a partir das 18h.