Seminário reúne profissionais da imprensa em Limoeiro

O município de Limoeiro, no Agreste, recebe neste sábado (02) o 2º Seminário AIP, com o tema “A comunicação contemporânea e os desafios das novas tecnologias”. O evento acontece na Faculdade de Ciências da Administração de Limoeiro (Facal), a partir das 8hs. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site do encontro ou presencialmente. Os participantes que comparecerem ao evento serão certificados.

Realizado pela Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP) e organizado pela Punctum Comunicação, o seminário reunirá empresários, jornalistas, radialista, comunicadores, blogueiros e estudantes, para refletir sobre as inovações na área de comunicação, envolvendo novos formatos de mídias e os desafios que os profissionais da área da comunicação estão enfrentando com as novas tecnologias.

FAÇA A SUA INSCRIÇÕES AQUI

Programação:

DIA 02/12

8h – Credenciamento

8h30 – Cerimônia de abertura

9h – 9:40h – Evolução do Rádio – As Mudanças e as Novas – Aderval Barros (TV Tribuna/Rádio Globo)

10h – 10h40 – Defensoria Pública como Instrumento Garantidor da Democracia – Manoel Jerônimo (Defensoria Pública) 11h – 11h40 – Jornalismo e o Mercado de Trabalho – Novos Rumos – Juliana Sampaio (TV Jornal)

12h- 12h40 – A Comunicação Empática e a Era Digital – Andréa de Carvalho (Punctum Comunicação)

12h50 – Encerramento

13h – Entrega dos Certificados

Mais informações: aip@imprensa-pe.com.br