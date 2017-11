Shopping Carpina fica pronto em 2018

Dentro de um ano, Carpina estará apta a receber a população de mais de 20 municípios para conhecer o mais moderno centro de compras da Zona da Mata Norte de Pernambuco, o Shopping Carpina. Com investimento de R$ 30 milhões, o empreendimento será aberto ao público em outubro de 2018.

A primeira fase da obra terá cerca de 80 lojas, duas âncoras e sete megalojas, três cinemas, uma sala de games e uma praça de alimentação, além de supermercados. “Apesar de ter esse número de 80 unidades, isso pode variar porque tem a questão comercial. De repente um lojista precisa adaptar o espaço de sua loja, para um tamanho que atenda melhor às necessidades de sua clientela, e há flexibilidade para isso dentro de nosso projeto arquitetônico”, explica Gabriel Fonseca, engenheiro da Construtora Vertical, responsável pela obra.

Os nomes das lojas que farão parte do shopping ainda não foram divulgados pela Petribu Empreendimentos, administradora do shopping. Mas já se sabe que uma das lojas âncoras será as Lojas Americanas, e o Grupo Cine, do Rio de Janeiro, responsável pelas salas de cinema e de game.

“Estamos fazendo o fechamento, mas faltam as instalações, acabamentos, pavimentação, reservatórios, instalação externa e delimitação geral”, afirma o engenheiro. De acordo com Gabriel, o projeto prevê o acabamento externo com painéis de revestimento em 3D, o que valoriza o visual. Também na área externa haverá o espelho d’água, uma piscina com borda infinita, uma cascata e um trenzinho para ornamentar o ambiente. Além disso, a arborização completa o visual paisagístico.

Acesso – O shopping terá 12 mil metros quadrados, sendo que a área total soma 36,5 mil metros, possibilitando estacionamento para 750 veículos. A Petribu Empreendimentos já providenciou o projeto executivo que melhora o acesso ao shopping. A empresa negocia com o Governo do Estado a duplicação do trecho da PE-41, que vai da BR-408 até três km após o empreendimento onde serão feitas as vias de acesso e as vicinais. O terreno para duplicação será concedido ao Estado, a título de doação.

Por sua vez, a Prefeitura de Carpina negocia a pavimentação de uma via até a 408 e a implantação de uma linha de ônibus ligando o centro da cidade ao shopping.

Com a construção do empreendimento, estão sendo gerados cerca de 250 empregos. Quando inaugurado, serão 1,3 mil vagas de empregos. O Shopping Carpina fica localizado à PE-41, próximo à divisa com o município de Araçoiaba.

*Matéria publicada na edição de Outubro do Jornal Voz do Planalto