Sport vence Belo Jardim na Ilha

Num dia marcado por estreias, o Sport venceu o Belo Jardim com tranquilidade, por 1×0, na Ilha do Retiro, e chegou aos sete pontos no Hexagonal do Título do Campeonato Pernambucano. O gol da vitória foi marcado por Paulo Henrique, o seu primeiro com a camisa rubro-negra. O duelo foi também o primeiro como profissional do jovem lateral-esquerdo Caio.

O volante Rodrigo, acionado no segundo tempo, foi outro que fez a sua estreia. Agora, os leoninos se preparam para enfrentar o Santa Cruz, próximo sábado, pela quarta rodada do Estadual.

O jogo

Sem sustos. Apesar de não ter feito uma partida brilhante, o Sport jogou o suficiente para vencer a equipe do Belo Jardim sem maiores complicações. Atuando com uma equipe considerada alternativa, sem os atletas que vem sendo titulares, o Leão mandou na partida desde os primeiros minutos. Tanto, que o goleiro Agenor foi um mero espectador do duelo.

Mesmo com a superioridade, os leoninos só abriram o placar aos 43 minutos, num bonito gol de Paulo Henrique, o seu primeiro no Clube. Antes, o time já havia assustado numa cobrança de falta de Marquinhos e outra com André, de cabeça, após belo cruzamento de Fábio. Na volta do intervalo, André mais uma vez esteve perto de deixar o seu. O goleiro do Belo Jardim, no entanto, fez uma grande defesa.

Aos 25 minutos, outra boa chance, quando um cruzamento venenoso de Fábio obrigou o goleiro adversário a trabalhar mais uma vez. Cinco minutos depois, Juninho sofreu pênalti mas André acabou desperdiçando a cobrança, ao chutar na trave. Nos minutos finais, o Sport ainda criou mais algumas chances, com Wallace e Juninho, mas não conseguiu as concluir em gol.