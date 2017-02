TCE aplica multa a ex-prefeito de Paudalho

Por descumprimento de Termo de Ajuste de Gestão celebrado com o TCE, o ex-prefeito do município de Paudalho, José Pereira de Araújo, foi penalizado nesta quinta-feira (09) pelos conselheiros da Segunda Câmara com uma multa no valor de R$ 14.800,00. O relator do processo foi o conselheiro Marcos Loreto.

Pelo TAG assinado entre as partes, o então prefeito se comprometeu a tomar providências em relação à preservação do patrimônio histórico do município. Mas, segundo o relatório de auditoria, não cumpriu nenhum dos seis compromissos assumidos. Algumas ações deveriam ser realizadas em 180 dias e outras em 160, mas o prazo expirou sem que a prefeitura tenha tomado qualquer iniciativa para cumprir as obrigações assumidas.