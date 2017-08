Terezinha Nunes comenta possível investimento para conclusão da Hemobrás

A deputada Terezinha Nunes (PSDB) repercutiu, na Reunião Plenária desta terça (29), a notícia de que a empresa irlandesa Shire, associada à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), pode perdoar a dívida de US$ 43 milhões da estatal, localizada em Goiana (Mata Norte), e investir US$ 250 milhões na conclusão do empreendimento. A parlamentar pediu que os representantes políticos do Estado voltem a se mobilizar, a fim de que o Ministério da Saúde aceite a proposta, e a fábrica possa ser entregue à população.

“Mais uma vitória está sendo obtida, mas vai depender de uma nova mobilização política para que se concretize. Cabe a nós fazer pressão para que o Ministério da Saúde e o Tribunal de Contas da União concordem, de forma que, finalmente, obtenham-se recursos para a conclusão da Hemobrás”, disse a tucana, pedindo que o Governo do Estado se some à iniciativa.

No último dia 15 de agosto, o Ministério da Saúde anunciou que fará negociações com os investidores detentores de tecnologia para iniciar a construção de uma fábrica de Fator VIII recombinante (item mais rentável a ser produzido pela Hemobrás, utilizado no tratamento da hemofilia), no Complexo de Goiana. A decisão foi considerada por Terezinha Nunes resultado da mobilização parlamentar.