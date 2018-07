TIMBAÚBA/ Coaf promove 3º Encontro dos Produtores de Cana da Mata Norte

A Cooperativa do Agronegócio da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (Coaf/AFCP) promove o 3º Encontro Anual dos Produtores de Cana da Mata Norte, nesta quinta- feira (19). A atividade será realizada na unidade da Coaf em Timbaúba, na antiga usina Cruangi. O evento contará com palestras com temas técnicos variados e também sobre linhas de financiamento agrícola e negociação de dívidas. Haverá uma almoço de encerramento após todas os debates que contarão com especialistas da Arysta, Nufarm, Corteva e do Banco do Nordeste.

Na programação, às 9h, um representante da Arysta debaterá sobre o uso de Biozyme e Fitoplus na redução da quantidade de sementes de plantio de cana. Às 9h30, será a vez da Nufarm que falará sobre o controle do Capim Gengibre com o uso de Nuforon. Na sequência, às 10h, a Corteva abordará a respeito de uma alternativa para o controle de ervas daninhas na socaria. Por fim, antes do almoço, o BNB apresentará sobre novas linhas de financiamento agrícolas e negociação de dívidas.

“Convidamos todos nossos cooperativos e interessados nestes temas. No local, aproveitamos ainda para solicitar dos participantes que façam a licença para a queima controlada da cana de açúcar na moagem da safra 2018/2019, que é uma exigência da CPRH”, destaca Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP e da Coaf. Para requerer a licença é necessário levar CPF, RG e o título de posse da propriedade (escritura, contrato de arrendamento, título de justa posse ou declaração.