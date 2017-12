Timbaúba será contemplado com sistema de esgotamento sanitário

O presidente da Compesa, Roberto Tavares, recebeu o prefeito do município de Timbaúba, Ulisses Felinto e o secretário estadual de Administração, Milton Coelho. Durante o encontro, ocorrido na sede da companhia, o presidente da estatal revelou que o esforço é para que seja licitado em breve as obras para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Timbaúba, cidade localizada na Zona da Mata Norte. A expectativa da Compesa é que as ações sejam iniciadas ainda no primeiro semestre de 2018.

Na ocasião, Roberto Tavares explicou aos visitantes que buscar recursos para viabilizar projetos e obras de esgotamento sanitário tem sido uma prioridade do Governo Paulo Câmara. “O governador entende claramente que o saneamento permite a melhoria da qualidade de vida da população, desenvolvimento das cidades, além de contribuir efetivamente para a preservação do meio ambiente”, afirmou o presidente. Segundo ele, serão aplicados cerca de R$ 28 milhões na execução da obra. A Compesa vem desenvolvendo vários projetos e obras de esgotamento sanitário em diversos municípios para ampliar o índice de cobertura de esgoto no Estado, que hoje é de 25%, entre eles, o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca e o Projeto de Sustentabilidade da Bacia do Rio Capibaribe. Os dois projetos irão beneficiar quase cinco milhões de pernambucanos.