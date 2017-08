TIMBAÚBA: Usina Coaf/Cruangi iniciará moagem

Lideranças do setor canavieiro e políticos da região da Zona da Mata se reuniram com o governador Paulo Câmara e alguns secretários no Palácio do Campo das Princesas, na última segunda- feira (31). Na reunião, foi feito o convite para o lançamento da moagem de duas usinas geridas por cooperativas de agricultores e que são beneficiadas por crédito fiscal especial sobre o etanol produzido nas unidades. O gestor acenou que participará dos eventos nas próximas semanas na usina Coaf/Cruangi, em Timbaúba, e depois na usina Agrocan/Pumaty, em Joaquim Nabuco.

A previsão é de que a moagem comece pela Coaf. Uma missa campal será realizada no pátio da usina. O evento deve ocorrer no próximo dia 23. A data pode mudar a depender da condição climática. No começo de setembro, será a vez do lançamento da moagem na usina Agrocan, que também dependerá do comportamento da chuva. O secretário da Casa Civil, Antônio Figueira e o deputado Aloísio Lessa (PSB) acompanharam o governador durante a reunião com as lideranças do setor canavieiro.

Na ocasião, a urgente manutenção das estradas vicinais e principais na Zona da Mata, exatamente as vias para o transporte da cana das duas usinas, foi abordada. Os pleitos foram apresentados pelos presidentes da Coaf (Alexandre Andrade Lima) e da Agrocan (Gerson Carneiro Leão), cooperativas ligadas à Associação dos Fornecedores de Cana de PE (AFCP) e ao Sindicato dos Cultivadores de Cana do Estado respectivamente. Ainda estavam presentes o vice-presidente da AFCP, Frederico Pessoa de Queiroz, e o consultor do setor sucroenergético, Gregório Maranhão.