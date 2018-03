Tracunhaém comemora o Dia do Artesão

Para comemorar o Dia do Artesão, na próxima segunda- feira (19), a terra do artesanato de barro organiznou uma programação especial.

As festividades iniciam com um jogo comemorativo no Estádio Municipal de Tracunhaém. A programação segue à tarde com a tradicional Corrida da Panela, começando às 16h, na qual os participantes fazem o percurso com panelas de barro na cabeça sem puder tocar na peça ou derrubar,que alcança sua 9° edição. Os três primeiros colocados recebem premiação financeira nos valores de R$ 500,00, R$ 300,00 e R$ 200,00, respectivamente.

Durante todo o dia, será realizada uma exposição com o artesanato local, no salão de arte popular, que nesta edição prestará homenagem (in memoriam) ao artesão Severino de Oliveira Gomes (Nino), em frente a Matriz de Santo Antônio, no centro da cidade, cujos três primeiros colocados ganharão, respectivamente, R$ 1.000,00 R$800,00 e R$500,00. Os visitantes poderão participar de uma votação para a escolha das três melhores peças, que serão premiadas. Um momento de lazer também será preparado para os artesãos em uma piscina. As inscrições para participar da Corrida e do Salão de Arte podem ser feitas no Colégio de Arte,a partir das 8h, até o dia do evento.