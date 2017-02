Tracunhaém divulga programação do Carnaval 2017

A Prefeitura de Tracunhaém, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, divulgou na tarde desta quinta- feira (23), a Programação Oficial do Carnaval 2017. O homenageado será Edmilson Cirandeiro e os festejos seguem até a terça- feira (28).

A Promotoria de Justiça de Tracunhaém, através da promotora Aline Daniela Florêncio Laranjeira, firmou um Termo de compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Prefeitura de Tracunhaém e a Polícia Militar, disciplinando os festejos carnavalescos deste ano.

O objetivo é prevenir e combater a violência recorrente do período momesco.

O TAC regula o horário das atrações, ficando estabelecido que os eventos ocorram, durante a semana pré-carnavalesca, até 23h, e durante o carnaval, que compreende do sábado a terça-feira, os eventos devem encerrar a meia noite.

Trajetória- Edmilson Onório da Silva nasceu no Engenho Cotunguba, zona rural de Tracunhaém. Hoje, aos 64 anos de idade, é pai de 4 filhos, avô de 6 netos e único filho homem dos 8 filhos do casal Amadeu Onório da Silva e Francisca Maria da Conceição.

Atual Presidente do Maracatu Águia Formosa, Edmilson Cirandeiro já passou por diversas agremiações, nas quais sempre se destacou como mestre do Índio Vencedor de Tracunhaém, do saudoso João Batista; foi bandeirista do índio Aritana; foi vice-presidente do Maracatu Estrela de Tracunhaém; mestre do águia de Ouro (Morro da Conceição-Recife);mestre do Maracatu Estrela da Tarde (Alto José do Pinho) e mestre do Piaba de Ouro (Saudoso Mestre Salustiano).

Há 34 anos foi idealizador da Ciranda Estrela de Tracunhaém, a qual o concedeu a marca de Edmilson Cirandeiro.

Confira a programação completa:

QUINTA (23.02)

9h às 2h– Bloco Tipóia saindo da Rua Padre João Ribeiro (Centro) com orquestra de frevo

SEXTA (24.02)

17h – Apresentação do Bloco Sem Futuro saindo do Hamburgão (Bairro Novo) com orquestra de frevo

21h- Apresentação do Bloco Preguiçoso Sim, Vagabundo Não saindo da Escola Municipal Tancredo Neves (Bairro Novo) com Trio Elétrico e Banda Danilo Cometa e MC Japa

SÁBADO (25.02)

21h–Apresentação com Bloco 22 com Trio Elétrico e Banda Luiz e Thiago Elétrico saindo próximo à Escola Municipal Tancredo Neves

DOMINGO (26-02)

10h-Apresentação do Bloco Esportivo Teto do Povo com a orquestra de frevo saindo do Estádio Municipal de Tracunhaém

13h-Apresentação do Bloco Joga Pru Papai com Trio Elétrico e Banda Overdose saindo próximo à Escola Municipal Tancredo Neves

14h-Apresentação no palco principal de orquestra de frevo e Pagode Revelasamba

15h às 21h-Apresentações de Maracatus de Baque Solto, Caboclinhos, Bois de Carnaval e Bloco Rural no centro da cidade

17h30-Apresentação do Bloco Faz Tudo com Trio Elétrico e Banda Encima da Hora saindo próximo à Escola Municipal Tancredo Neves

21h-Apresentação do Bloco da Montilla com Trio Elétrico e Banda Luiz e Thiago Elétrico saindo próximo à Escola Municipal Tancredo Neves

SEGUNDA-FEIRA (27-02)

10h-Apresentação do Bloco Boi da Mãe com três orquestras de frevo saindo do Bairro Novo

14h às 21h- Apresentações de Maracatus de Baque Solto, Caboclinhos, Bois de Carnaval e Bloco Rural no centro da cidade

21h-Apresentação do Bloco U’Z Pervertidos com Trio Elétrico e Banda Hit do Posto saindo próximo à Escola Municipal Tancredo Neves

TERÇA-FEIRA (28-02)

9h-Apresentação do Bloco Itapipoca com orquestra de frevo saindo próximo à Escola Municipal Tancredo Neves

11h-Apresentação do Bloco Tricolor com Trio Elétrico e Banda Sexto Comando saindo próximo à Escola Municipal Tancredo Neves

13h às 21h- Apresentações de Maracatus de Baque Solto, Caboclinhos, Bois de Carnaval e Bloco Rural no centro da cidade

17h-Apresentação do Bloco Pepa Folia com Trio Elétrico e Banda Sensamba saindo próximo à Escola Municipal Tancredo Neves

20h-Apresentação do Bloco Acorda As Virgens com Trio Elétrico e Banda saindo próximo à Escola Municipal Tancredo Neves

PÓLO AÇUDINHO

DOMINGO (26-02)

10h-Show com Banda Doce Desejo

13h- Apresentação da orquestra de frevo

SEGUNDA-FEIRA (27-02)

9h ÀS 17h- Apresentações de Maracatus de Baque Solto, Caboclinhos, Bois de Carnaval e Bloco Rural no pátio de Açudinho

TERÇA-FEIRA (28-02)

9h às 17h- Apresentações de Maracatus de Baque Solto, Caboclinhos, Bois de Carnaval e Bloco Rural no pátio de Açudinho

PÓLO BELO ORIENTE

DOMINGO (26-02)

9h-Apresentação do Bloco Embaixo do Bode com orquestra de frevo saindo do pátio de Belo Oriente

15h- Apresentação do Bloco Demorou Mais Chegou com orquestra de frevo saindo do pátio de Belo Oriente

18h- Apresentação do Bloco Os Linguarudos com orquestra de frevo saindo do pátio de Belo Oriente

20h- Baile Municipal com Pagode Revelasamba

SEGUNDA-FEIRA (27-02)

9h ÀS 17h- Apresentações de Maracatus de Baque Solto, Caboclinhos, Bois de Carnaval e Bloco Rural no pátio de Belo Oriente

20h- Baile Municipal com Claudinho e Banda

TERÇA-FEIRA (28-02)

9h às 17h- Apresentações de Maracatus de Baque Solto, Caboclinhos, Bois de Carnaval e Bloco Rural no pátio de Belo Oriente

9h30-Apresentação do Bloco Em Cima da Hora com orquestra de frevo saindo do pátio de Belo Oriente

20h- Baile Popular com Banda Doce Desejo