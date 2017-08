TRE-PE inicia seleção de estágio para nível médio e técnico

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco iniciou, nesta segunda-feira (07/08), as inscrições de seleção para estágio de nível médio e técnico destinadas a estudantes das escolas da rede pública de ensino, que não estejam matriculados em regime integral, para atuar na biometria nos Cartórios Eleitorais da região metropolitana e interior. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 18 de Agosto, através do link http://www.educacao.pe.gov.br.

Para concorrer às vagas os estudantes deverão ter idade mínima de 18 anos e estar em dia com suas obrigações eleitorais. As vagas de nível médio são para os estudantes que estão frequentando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio, no ano letivo de 2017, ou o primeiro ou segundo módulo do EJA no segundo semestre do ano letivo de 2017, na modalidade de educação para Jovens e Adultos (EJA).

No caso das vagas de nível técnico, os estudantes devem estar frequentando o primeiro ou o segundo ano do ensino médio técnico integrado, no ano letivo de 2017, ou o primeiro ou o segundo módulo do ensino médio técnico subsequente ou do EAD/Ensino médio técnico no segundo semestre do ano letivo de 2017.

O estágio tem duração de até um ano e carga horária semanal de 25 horas. A bolsa mensal é de R$ 575,00 e o auxílio-transporte é de R$ 8,00 reais por dia trabalhado. O estagiário também terá direito a seguro de acidentes pessoais.

A seleção será através do coeficiente de rendimento escolar do estudante obtido no ano letivo, ou no último módulo cursado de 2017. A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 01 de setembro, no mesmo site que é feita a inscrição.

Acesse aqui o edital de abertura de inscrições.