Um mês para o Enem: como se preparar durante a reta final

Estamos a exatamente um mês do Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido como Enem, que atualmente é o principal método de ingresso nas instituições públicas de nível superior. Tendo, em muitos casos, substituído o vestibular, os dias de prova do Enem são os mais aguardados ano após ano por milhares de vestibulandos ansiosos.

Pensando nisso, o Quero Bolsa traz para o estudante, de forma gratuita e totalmente digital, materiais didáticos que auxiliam o candidato de maneira eficaz. O Manual do Enem, disponibilizado no site, contempla resumos, explicações, exercícios e simulados com todo o conteúdo que possivelmente cairá no exame, desde elementos químicos até conhecimentos gerais, com temas atuais como saúde mental e bullying. Além de materiais para estudo, o Manual também conta com dicas de como estruturar e enriquecer uma redação.

Plano de estudo

Para os alunos que querem estudar de uma forma mais estruturada ainda, o Quero Bolsa traz também o Plano de Estudo Enem 2019. Elaborado em parceria com o Cursinho da Poli, a ferramenta organiza conteúdos e exercícios para os usuários, indicando o que deve ser estudado diariamente até a data da prova, oferecendo acesso ao material didático necessário.

Sobre o Quero Bolsa

O Quero Bolsa conecta alunos a instituições de ensino e oferece vagas e bolsas de estudo em cursos de Ensino Superior, Ensino Básico, Idiomas e Intercâmbio. Em um cenário em que apenas 15,7% dos adultos brasileiros concluíram a graduação, segundo dados do IBGE, ele cresce a passos largos e já gerou uma economia de mais de R$ 1,3 bilhão para alunos do país inteiro. Atualmente a plataforma conta com mais de 6 mil escolas parceiras, 1.600 instituições de ensino superior, 2.500 de ensino básico, além de mais de 10 mil opções de cursos de idiomas e 50 mil de intercâmbio. Para mais informações acesse: querobolsa.com.br.