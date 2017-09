UPE abre inscrição para curso de especialização

A Universidade de Pernambuco (UPE) está com vagas abertas para cursos em três áreas de especialização para professores e outros profissionais interessados nas áreas de língua inglesa, portuguesa e espanhola.

Além de preparar para novos métodos e técnicas de docência desses idiomas, os cursos abordarão questões fundamentais à gestão da sala de aula e ao processo ensino-aprendizagem.

A Pós-Graduação Lato Sensu da universidade terá duração de 12 meses, com carga horária de 360 horas. As aulas têm início no dia 7 de outubro e serão realizadas na sede do Memorial UPE – IAUPE (Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco), no Recife.

Cursos- Para graduados em Letras e áreas afins serão oferecidos os cursos de Especialização em Ensino de Língua Inglesa, Especialização em Práticas Pedagógicas no Ensino de Língua e Literaturas de Língua Portuguesa, e Especialização em Ensino de Língua e Literaturas de Língua Espanhola.

“Será uma especialização diferenciada no contexto acadêmico pernambucano, já que buscará focar em aspectos pragmáticos, encontrados pelos professores em seu cotidiano de sala de aula, tendo em vista a carência de cursos com o perfil aqui proposto”, afirma o Prof. Carlos Silva, coordenador dos cursos.

As inscrições podem ser realizadas através do site www.prolinfo.com.br/especialização, no Memorial UPE – IAUPE, no Campus Mata Norte ou através do envio de documentação para especialização@prolinfo.com.br ou posupecampusmatanorte@gmail.com

Serviço

Inscrição + Matrícula: R$ 250,00

Mensalidade: R$ 250,00

Local de realização das aulas: Memorial UPE – IAUPE (Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco), Av. Rui Barbosa, Graças, Recife.

Início das aulas: 7 de outubro

Horário das aulas: sábados das 8h às 12h e 13h às 17h