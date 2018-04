UPE divulga datas do seu Processo de Ingresso 2019

A Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos da Universidade de Pernambuco (CPCA/UPE) divulgou as datas do seu processo de ingresso 2019. O calendário foi lançado oficialmente no Erem Fernando de Noronha pela equipe da CPCA/UPE.

No dia 18/06 já começam as inscrições para as três fases do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) e seguem até o dia 01 de agosto, exclusivamente pela internet, através do endereço http://processodeingresso.upe.pe.gov.br. A taxa custará R$ 97,00. É obrigatório que o candidato possua CPF próprio e conta de e-mail válida.

Os detalhes, novidades e mudanças para a seleção deste ano serão divulgados no lançamento do Processo, com previsão para acontecer no início de junho.

Outras informações através dos telefones: (81) 3183-3660 e 3183-3791, no e-mail: processodeingresso@upe.br ou ainda no endereço eletrônico: http://processodeingresso.upe.br.

PERÍODO DE INSCRIÇÕES:

SSA: 18/06 a 01/08/2018

Solicitação de isenção (candidatos com NIS): de 18 a 25/06/2018

Taxa: R$ 97,00

CALENDÁRIO DE PROVAS:

SSA 3: 18 e 19 de novembro de 2018 (manhã)

SSA 1: 02 e 03 de dezembro de 2018 (manhã)

SSA 2: 02 e 03 de dezembro de 2018 (tarde)