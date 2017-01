Vacina contra o HPV beneficiará mais de 174 mil meninos em PE

Implantada na rotina do Calendário Nacional de Vacinação desde 2014, a vacina contra o HPV estava sendo disponibilizada apenas para meninas entre 9 e 13 anos. A partir deste mês de janeiro, os meninos de 12 e 13 anos também foram incluídos no esquema. Em Pernambuco, poderão ser imunizados 174.670 rapazes. A meta é atingir, pelo menos, 80% do público total e deixá-los protegidos contra diversos tipos de cânceres que estão diretamente relacionadas ao HPV.

A vacina protege contra quatro subtipos mais frequentes do vírus HPV (6, 11, 16 e 18). Para completar o esquema, é preciso tomar duas doses da vacina, com intervalo de 6 meses entre elas. “É importante que os pais e responsáveis levem os meninos e meninas para tomar a vacina e, principalmente, fiquem atentos para o período certo de aplicação da segunda dose. Só com o esquema completo esses jovens ficarão protegidos contra o HPV”, afirma a coordenadora do Programa Estadual de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Ana Catarina de Melo.

Os postos de saúde também vacinarão jovens de 9 a 26 anos vivendo com HIV/Aids, totalizando 4.767 pessoas de ambos os sexos. Nesses casos, serão três doses, com intervalo de dois e seis meses após a primeira dose. Além disso, as meninas de 10 a 14 anos que não se vacinaram ou tomaram apenas a primeira dose em 2016 também devem procurar os postos.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, a vacina contra o HPV protege os meninos contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV. A definição da faixa-etária para a vacinação visa proteger as crianças antes do início da vida sexual e, portanto, antes do contato com o vírus. Já no caso das meninas, a proteção se dá para os cânceres de colo do útero, vulva, vaginal e anal; lesões pré-cancerosas; verrugas genitais e infecções causadas pelo vírus.

MENINGITE C – O Calendário Nacional de Vacinação também passa a incluir a vacina contra a meningite C como reforço ou dose única para garotos e garotas de 12 e 13 anos. A vacina já é disponibilizada aos 3 meses, aos 5 meses e reforço aos 12 meses, podendo se estender até os 4 anos.

“Precisamos conscientizar a população que o calendário de vacinação não é voltado apenas para as crianças. Adolescentes, adultos e idosos também possuem vacinas específicas que devem ser tomadas no tempo correto. Para quem tiver alguma dúvida, basta procurar um posto de saúde para fazer a atualização necessária”, frisa Ana Catarina, que ainda reforça a importância de todos guardarem o cartão de vacinação. “Esse é um documento importante para a saúde”.