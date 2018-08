Vicência recebe Feira de Negócios do Artesanato da Mata Norte

No período de 08 e 11 de setembro acontece a Feira de Negócios do Artesanato da Mata Norte (FENAMATA), reunindo o artesanato de 16 municípios da Micro Região da Mata Norte de Pernambuco. Serão realizadas oficinas de Olaria, Mamulengo e Reciclagem de Pneus e apresentações artísticas populares da região. A programação acontecerá no sítio histórico de Vicência e na Escola Municipal Comunidade Cristã Vânia Jerônimo.

O objetivo da FENAMATA é proporcionar o desenvolvimento do setor do artesanato pernambucano, impactando na economia do artesanato e das pessoas que se dedicam e vivem desta cultura. O evento conta com uma feira de produtos artesanais, oficinas de formação em artesanato e apresentações artísticas de sete grupos culturais, um animador circense e um intérprete em Libras promovendo a acessibilidade.

Os municípios envolvidos são: Vicência, Aliança, Buenos Aires, Carpina, Chã de Alegria, Condado, Glória do Goitá, Goiana, Itaquitinga, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Macaparana, Nazaré da Mata, Paudalho, Timbaúba e Tracunhaém, da Mata Norte, além do Grupo da Economia Solidária de Jaboatão dos Guararapes e Olinda, da Região Metropolitana, e de Salgadinho e Machados do Agreste.

A FENAMATA conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Vicência e do SEBRAE. O incentivo é do FUNCULTURA (Fundo de Incentivo à Cultura do Estado de Pernambuco).

Confira a programação;